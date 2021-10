Legia, Michniewicz in conferenza: “Per 80′ abbiamo tenuto testa al Napoli”

Czeslaw Michniewicz, allenatore del Legia Varsavia, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli per 3-0:

Sulla partita – “Secondo me abbiamo giocato bene, i primi 80 minuti sono stati importanti e abbiamo tenuto testa. Il Napoli è stato forte, ha avuto più occasioni e ci siamo difesi. Poi abbiamo preso due gol, e potevamo ribaltare la situazione. Non ce l’abbiamo fatta, in dieci minuti abbiamo perso la speranza di poter vincere. Ci tengo a ringraziare tutti, anche se abbiamo perso e torniamo in Polonia un po’ tristi, il match ci ha insegnato molto e traiamo momenti positivi”.

Analisi sulla sconfitta – “In questo momento direi che purtroppo questi istanti restano nella mente mia e di quella dei calciatori. Fin quando non abbiamo subito il primo gol, era tutto ok e andava bene. Nel momento in cui inizi a perdere, vengono a mancare le forze e diventa sempre più difficile. Anche se penso che ci siano stati momenti in cui potevamo segnare il gol del pareggio, purtroppo non è andata così. Tutti i calciatori si sono pentiti di non aver approfittato di certe situazioni. Osimhen è difficile da marcare, sappiamo che è forte”.

Formazione – “Per me erano quelli giusti, li ho scelti con un certo criterio. Avevamo delle strategie, non abbiamo potuto evitare alcuni azzurri: potevamo approfittare in alcune situazioni, la mia idea era quella di mettere in gioco ragazzi che avrebbero potuto difendere forte. Abbiamo fatto degli errori, sicuramente, e non tutto è stato perfetto. Ma ho scelto i giocatori che avrebbero saputo giocare contro la loro pressione”.