Leicester, Rodgers: “Partita eccitante! Napoli squadra top, favoriti per vincere l’Europa League”

Brenand Rodgers, allenatore del Leicester, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo il 2-2 contro il Napoli:

“E’ stata una partita eccitante, sono contento per i due gol segnati dai miei e si può vedere quanto siano giovani i miei giocatori contro una squadra al top come il Napoli, erano i favoriti dell’Europa League e lo restano. Siamo delusi per non aver vinto, ma non ci toglie nulla alla prestazione. Soumaré mi è piaciuto molto, ha avuto 70′ davvero buoni, ma si è stancato verso la fine. E’ la sua prima partita dall’inizio in un match di altissimo livello. Ha mostrato una buona compostezza e fisicità“.

Su Daka – “Daka? Ero deluso per lui con il gol e la grande festa: è sempre una minaccia e cerca sempre di entrare in area di rigore. Nel primo temo eravamo sotto di un uomo a centrocampo, giocando con due punte. Non ci ha permesso di tenere palla, quindi abbiamo inserito un terzo centrocampista, mentre Daka ha giocato solo sulla fascia. Soumaré stava giocando i suoi primi minuti della stagione, quindi era stanco. James Maddison è entrato perché passavamo più minuti senza palla ed è un giocatore tecnico: avevamo perso il possesso della palla, quindi la volevamo recuperare“.

Continua su Daka – “Era molto contento per il gol, all’inizio ha perso palla tante volte, ma col passare dei minuti ha dato credibilità alla sua prestazione. L’ho cambiato, perché mi serviva un altro centrocampista, ne avevano tre buoni contro i nostri due e ho avanzato Tielemans“.

Espulsione – “Ndidi? L’arbitro non ha arbitrato bene, già alla prima ammonizione. Per tutta la partita non è andato bene“.