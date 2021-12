Leicester, Rodgers: “Vardy è fresco per il Napoli, contro gli azzurri la miglior formazione possibile”

Giovedi ci sarà la sfida decisiva di Europa League tra Leicester e Napoli. Il club inglese ha fatto turnover nell’ultimo impegno di campionato ed il tecnico Brendan Rodgers ha motivato cosi le sue scelte:

“Abbiamo tante partite e specialmente gli attaccanti non possono giocare sempre. Devono giocare tutti, altrimenti non si raggiungere il livello d’intensità che desidero. Vardy sarà fresco per il Napoli, ma ci sono anche Iheanacho e Daka. Sceglieremo la formazione migliore per battere il Napoli”.