Leicester, Tielemans: “Sono in scadenza, ma darò il massimo per il club”

Youri Tielemans parla a Sky Sports del suo futuro. Il centrocampista belga, uno dei migliori interpreti nel ruolo, piace anche alle big d’Europa e il suo contratto col Leicester scade nel 2023. In merito il giocatore ha dichiarato: “Non ci sono novità, sono aperto a tutto. Il mercato si è appena chiuso, io cerco di lasciare aperte più opzioni possibili. Ma finché starò qui darò tutto per il club. L’ho fatto e continuerò a farlo. Su un eventuale nuovo contratto: “Ci sono discussioni in corso ma non significa che sto per firmare o che non lo farò”.