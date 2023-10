Leo Ostigard: “Cosa ho provato al goal contro il Real Madrid”

Leo Ostigard, difensore del Napoli, ha parlato dal ritiro della propria nazionale ai microfoni di TV2.

Il calciatore azzurro ha espresso le sue idee sul momento che sta vivendo e sul suo ruolo nella rosa del Napoli.

“Quando non posso giocare, cosa che amo così tanto, è difficile. Ma ho imparato ad affrontarlo meglio nel corso degli anni e a godermela ancora di più quando riesco a scendere in campo. Li sono felice e do il massimo. Famiglia? Chiamo sempre a casa tutti i giorni le mie sorelle, fratello, mamma e papà, nonni e zii. Mi conoscono molto bene e vedono la differenza nel mio umore.

Inoltre, il calciatore ha espresso le sue sensazioni provate dopo il gol segnato al Real Madrid in Champions League: “È difficile descrivere quella sensazione. Non capisci molto. È qualcosa che avevo in mente da bambino, e poi è accaduta all’improvviso”