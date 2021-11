L’Equipe – Acquisto Osimhen, Napoli aiutato dal Lille per il fair play finanziario

L’acquisto da parte del Napoli di Victor Osimhen è tra i casi di sospette plusvalenze sulla quale la Figc ha aperto un fascicolo. Ad aggiungere nuovi risvolti sulla vicenda ci pensa oggi il quotidiano francese L’Equipe. Secondo il giornale transalpino, per l’arrivo di Osimhen a Napoli il Lille favorì il club azzurro per il fair play finanziario. Il calciatore guadagna 4,5 milioni netti. Per quel che riguarda i tre giocatori della Primavera arrivati come contropartite, l’affare è da 71 milioni: il Napoli ne ha sborsati 51, il Lille ne ha incassati 36. I bonus su questi giocatori erano legati alla qualificazione ai quarti di Champions League.