L’Equipe – Juventus, la cessione di Han ha violato le norme ONU contro la Corea del Nord

Stando a quanto riportato da L’Equipe, la cessione di Han Kwang-Song, dalla Juventus all’Al-Duhail in Qatar, ha violato le norme ONU contro la Corea del Nord (in vigore poiché il paese non ha rinunciato al suo programma nucleare). Questo trasferimento è stato citato in un rapporto del Consiglio di sicurezza dell’ONU. Con queste norme gli stati appartenenti all’Organizzazione avrebbero dovuto rimpatriare i nordcoreani presenti, poiché impossibilitati a lavorare all’estero. La Juventus avrebbe dovuto annullare la cessione e rimandare in Corea del Nord Han, ma non lo ha fatto. Sono attesi aggiornamenti per le eventuali sanzioni in cui può incorrere il club bianconero.