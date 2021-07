L’EQUIPE – Napoli su Thuram, contatti con Raiola, fissato il prezzo per prenderlo

Marcus Thuram potrebbe sbarcare in Serie A, campionato nel quale si è già imposto (da difensore) suo padre Lilian, ex campione di Parma prima e Juventus poi. L’esterno offensivo di proprietà del Borussia Monchengladbach sarebbe alla ricerca di una nuova squadra ed avrebbe incaricato il suo entourage di sondare il terreno con diverse società di campionati diversi dalla Bundesliga, compreso quello italiano. La Roma avrebbe avuto contatti con il suo intermediario, Mino Raiola, ma lo stesso varrebbe per il Napoli, secondo ciò che si apprende da L’Equipe.

Al momento, tutti i club interpellati avrebbero preso tempo, perché frenati dalla richiesta di 25 milioni di euro per acquistare il suo cartellino a titolo definitivo. In un periodo di crisi generale e ancora condizionato dalla pandemia di Coronavirus, nessuno, al momento, sembra convinto di investire una somma così importante per il nazionale francese, per quanto talentuoso e promettente. Il contratto in scadenza nel 2023, inoltre, non aiuta molto a “giocare a ribasso” sul prezzo.