L’Equipe – Rudi Garcia, De Laurentiis gli ha assicurato che partirà solo Kim

L’Equipe, giornale francese, ha analizzato la scelta di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, di affidare la panchina azzurra a Rudi Garcia: “Garcia ha già trovato un lavoro, e non un lavoro qualsiasi: il Napoli ha appena vinto il terzo scudetto della sua storia e vuole continuare a vincere, e ha quindi scelto il francese. Allenare il Napoli è un lavoro particolare e piuttosto faticoso, in un clima sempre spumeggiante e in una città che vive per il suo club. Garcia non resterà sorpreso da questo fervore eccezionale, lui che ha allenato la Roma per due stagioni e mezzo, dove gli umori dei tifosi sono estremi e volatili. Con quale squadra? Questa è la sfida del calciomercato estivo: l’ottimo campionato realizzato ha messo in luce i giocatori e i napoletani sono molto ambiti sul mercato. Ma De Laurentiis non è tipo da farsi accecare dalle offerte e non ha nessuna intenzione di vendere tutti. Ha assicurato Garcia e chi gli è vicino durante le discussioni: il presidente vuole restare al vertice e vincere altri titoli. Sarà molto complicato trattenere Kim Min-jae, ma gli altri giocatori dovrebbero restare, segno dell’ambizione del club”.