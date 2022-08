L’Equipe, tensione nella dirigenza parigina: Navas e Fabian trattative troppo lente

La trattativa che dovrebbe portare Fabian Ruiz a Parigi sta andando per le lunghe, e Campos sta iniziando a spazientirsi.

A riportarlo è l’Equipe, che sottolinea la tensione all’interno della dirigenza del Paris Saint Germain. Luis Campos, ds del Psg, non capisce come mai Antero Henrique, da poco tornato nel quadro dirigenziale parigino, non stia riuscendo a chiudere le trattative che il Psg ha in ballo.

Operazioni troppo lente per Campos che, dopo Icardi, Keylor Navas o Guerre, adesso deve attendere anche per Fabian Ruiz nonostante manchi solo la firma e nonostante la cessione di Ander Herrera.

Pare che la tensione sia salita anche perché l’allenatore Galtier ha chiesto più volte degli innesti per completare la rosa. Al momento l’unica trattativa in chiusura è quella per Fabian Ruiz, ma la firma è bloccata dall’altra trattativa collegata, si attende infatti l’addio di Keylor Navas per la chiusura definitiva.