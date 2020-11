Letizia a Sky: “Dedico il gol a Maradona. Dopo di lui nessun 10”

Il difensore del Benevento Gaetano Letizia, all’intervallo del match contro la Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “E’ una gioia incredibile soprattutto per tutta la squadra per i sacrifici che facciamo in settimana. Abbiamo fatto un’ottimo primo tempo, ora dobbiamo entrare più concentrati di prima e portare a casa almeno qualche punto“.

Da napoletano immaginiamo a chi puoi dedicare il gol.

“La dedico a che ci ha lasciato purtroppo. Dopo di lui non esistono più numeri 10. Io non sono nessuno per decidere ma penso che il numero 10 debba essere cancellato dalla storia del calcio“.