L’ex agente di Koulibaly: “Non è detto che arrivi un’offerta importante per Kalidou”

Bruno Satin, ex agente sportivo di Koulibaly, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da “Napoli Magazine”: “Galtier è uno molto richiesto al momento. Ha fatto un gran lavoro con il Lille. Il valzer di panchina in Italia sta succedendo anche in Francia. Abbiamo avuto un bel campionato, anche se per il Napoli non è finito nella maniera più bella. Vediamo cosa succederà. Koulibaly? Non è detto che arrivi un’offerta importante per Koulibaly quest’anno. Sicuramente poi il Napoli qualche sacrificio dovrà farlo”.