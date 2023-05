L’ex allenatore di Olivera: “Arrivò in sovrappeso al Getafe, pensavo fosse un cantante…”

Pepe Bordalas, allenatore del Getafe, ha parlato ai microfoni di Relevo di Mathias Olivera:

“Ricordo che quando è arrivato ho pensato che fosse un cantante d’orchestra: è arrivato vestito di rosso e in sovrappeso, quindi non pensavo che fosse un calciatore. Ho detto al mio staff ‘ha proprio la pancia questo!’. In seguito abbiamo riso molto di questo aneddoto. Veniva da un altro campionato in cui non aveva quella cultura per cui i calciatori devono prendersi cura di loro stessi nell’alimentazione e in tutto il resto; tutti lo abbiamo aiutato, e lui ce l’ha fatta con la sua volontà. E guardalo adesso: titolare nel Napoli, gioca a un livello altissimo nella capolista di Serie A”.