L’ex arbitro Paparesta: “Alla luce del regolamento, il gol di Kessie era da annullare”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianluca Paparesta, ex arbitro: “Ieri ero allo stadio a vedere Milan-Napoli. Dobbiamo abituarci a gioire prima e poi dopo qualche minuto cambiare radicalmente il sentimento perché col Var accade proprio questo. Gran parte della tifoseria allo stadio non ha capito granché per questo dico che sarebbe giusto che anche i tifosi allo stadio possano vedere attraverso un monitor ciò che accade e che dagli spalti non si vede. L’auspicio poi è che in futuro l’arbitro possa anche spiegare le sue motivazioni a fine partita. Alla luce del regolamento, il gol di Kessie era da annullare perché il contatto con Juan Jesus c’è stato. Giroud ha partecipato all’azione e quindi condizionato la giocata del calciatore del Napoli. Milan-Napoli non è stata una gara spettacolare perché le assenze di entrambe le squadre erano tante”.