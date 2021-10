L’ex arbitro Pieri: “Quanti dubbi su Karasev. Il primo giallo a Bonucci è un errore”

Dagli studi di Rai Sport, l’ex arbitro Tiziano Pieri ha espresso grossi dubbi sull’operato del russo Karasev in Italia-Spagna, specialmente sulla prima ammonizione per Leonardo Bonucci: “La prima ammonizione di Bonucci lascia parecchi dubbi. C’è il presunto contatto fra Barella e Gavi, ma è minimo. Bonucci, da capitano, va a chiedere spiegazioni, senza aggredire. E’ molto sereno nel discutere, io credo che la prima ammonizione sia sbagliata. Un arbitro internazionale deve saper gestire queste polemiche. La seconda ammonizione: l’errore di Bonucci è quello di guardare l’avversario e poi alzare il braccio, il cartellino giallo ci può stare in campo internazionale. L’errore è sul primo cartellino, dove era stato addirittura collaborativo portando via i compagni”.