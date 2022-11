L’ex azzurro Aronica: “Il lavoro di Spalletti sta venendo fuori”

Salvatore Aronica, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Piazza Affari”, trasmissione in onda su Tuttomercatoweb Radio.

Un ricordo di Maradona a due anni dalla scomparsa

“A prescindere dalla caratura tecnica del giocatore, la sua figura a Napoli sarà osannata in eterno. Ha lasciato un segno indelebile nel mondo del calcio”.

Quanto sta incidendo lo stadio nel percorso del Napoli?

“Diciamo che dare il nome di Maradona allo stadio era il volere di tutti i napoletani. I risultati quest’anno hanno aiutato ad incrementare le presenze e quest’anno lo stadio è un quid in più”.

Ci sono somiglianze con il Napoli in cui hai giocato?

“Con il mio Napoli trovo alcune somiglianze: come il furore agonistico, vanno in campo imponendo il proprio gioco e senza timori per nessuno”.

Qual è stato il vero salto di qualità del Napoli?

“Il lavoro di Spalletti sta venendo fuori. Sta uscendo la motivazione e la consapevolezza dei propri mezzi. I giocatori che sono rimasti hanno voluto dimostrare il proprio valore. Così i nuovi si sono ambientati subito”.