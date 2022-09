L’ex Benitez: “Kvaratskhelia? E’ una minaccia per il Liverpool”

Rafa Benitez, ex allenatore, tra le altre di Napoli e Liverpool, due squadre che si affronteranno in Champions League, ha rilasciato un’intervista al Times in cui ha parlato proprio del match: “Khvicha Kvaratskhelia sarà un nome sconosciuto a molte persone, ma rappresenta un’enorme minaccia per il Liverpool. Ha giocato come ala sinistra, ma può usare entrambi i piedi, può dribblare su entrambi i lati, può creare passaggi e può finalizzare. Ha ritmo e vuole lasciare il segno nelle partite. Il pericolo per il Liverpool è ovunque. A Spalletti piace costruire da dietro. Il Liverpool ha solo bisogno di una vittoria per aumentare la fiducia. Non vedo una squadra alle prese con problemi importanti”.