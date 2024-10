L’ex Bogliacino: “Grande lavoro di Conte, mi aspettavo un Napoli già lassù”

Mariano Bogliacino, ex centrocampista tra le altre di Napoli e Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, immagino che domani il Lecce verrà a chiudersi senza lasciare spazi, per questo il Napoli dovrà avere pazienza nel trovare i varchi giusti. Conte sta facendo un grande lavoro, quando accetta un progetto lo fa perché intende competere per il vertice della classifica. Mi aspettavo un Napoli già lassù, non è stata una sorpresa, perché oltre al nuovo tecnico il club ha fatto un grande mercato. Il Napoli è dove dovrebbe sempre stare. Sono legato sia a Napoli che a Lecce, ma è chiaro che ho vissuto cinque anni in azzurro, due figli nati a Napoli e quindi tifo per gli azzurri”.