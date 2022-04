L’ex Bordin: “Rincon infiammava gli stadi, il Napoli? La lotta scudetto resta aperta”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Roberto Bordin, ex calciatore del Napoli: “Rincon infiammava gli stadi perché aveva colpi importanti, grandi capacità tecniche. Era anche un ragazzo eccezionale, aveva delle pillole di saggezza ed era taciturno. Quel sorriso travolgente lo ricordo bene. Oggi è una brutta giornata, la sua scomparsa porta tanta tristezza. Mi preme ricordarlo per la persona che era e non per il discorso calcistico e tecnico. Aveva sempre un sorriso per tutti e aveva sempre un consiglio per tutti. Un giocatore importante che ha fatto la storia con la sua nazionale. Napoli di Spalletti? Dispiace per la sconfitta con la Fiorentina. Ora l’Inter si è ripresa ed è tutto aperto. Bisognerà dimostrare che lo spogliatoio è ancora più unito per poter vincere il campionato. Fino alla fine non puoi sapere come andrà a finire”.