L’ex Bucchi: “Il Napoli è un simbolo del calcio italiano, una società sana che gioca sempre per un obiettivo”

Christian Bucchi, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Gattuso sceglierà modulo e giocatori in base al loro stato di salute e forma. Molto secondo me dipenderà da come sta Bakayoko. Se Bakayoko sta bene penso opterà per il 4-2-3-1, mentre se Bakayoko darà forfait, si potrebbe passare al 4-3-3. Rino vorrà fare la partita contro il Milan. Il Napoli è arrivato ad un buon punto di maturazione, quindi dovrà fare la sua partita, senza farsi troppo influenzare dagli avversari. Il Napoli ha tutte le carte in regola per poter fare del male al Milan. Il Napoli è ormai da tanti anni un simbolo del calcio italiano, ha disponibilità economiche di una società sana e gioca sempre per qualcosa, stando sempre in Europa. De Laurentiis è stato uno dei presidenti più lungimiranti. Le assenze di Pioli e Murelli sono importanti. Oggi, che purtroppo viviamo con gli stadi chiusi, la voce dell’allenatore è sempre più importante. Ibrahimovic sopperirà a queste assenze molto più di Bonera in panchina”.