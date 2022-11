L’ex Calaiò: “Mi aspetto Olivera e Raspadori contro l’Udinese”

L’ex calciatore del Napoli Emanuele Calaiò è intervenuto a ‘Delietta Gol’: “Scudetto? Se mi sbilancio io vuol dire che è proprio l’anno buono.Tante big stanno perdendo punti con le piccole, invece il Napoli di quest’anno sembra matuto anche per questo tipo di partite. Un punto di forza del Napoli è la competizione nei vari ruoli, alza il livello della squadra. Prendiamo Osimhen ad esempio. Quando è rientrato contro l’Ajax voleva segnare a tutti i costi perché ha capito che rischiava il posto per il rendimento che stavano avendo Simeone e Raspadori, anche se per me Victor è uno degli attaccanti più forti al mondo. La fase difensiva del Napoli funziona anche perché per un difensore è molto importante avere degli attaccanti che fanno 80 metri per recuperare un pallone.L’Udinese è una squadra spigolosa e hanno giocatori forti come Deulofeu, Beto e Pereyra, ma sono sicuro che gli uomini di Spalletti faranno il loro gioco per chiudere in bellezza prima della sosta. Mi aspetto che Spalletti parta con Olivera al posto di Mario Rui mentre in attacco più di Elmas, che a Bergamo in quel ruolo serviva si più per coprire a centrocampo, giochi Raspadori perché con l’Udinese servirà curare più la fase offensiva. Per me finisce 3-1 per il Napoli”.