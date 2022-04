L’ex calciatore Ivan Vavassori scomparso in Ucraina: ansia per la sua sorte

Cresce la preoccupazione della famiglia dell’ex calciatore Ivan Luca Vavassori, 29enne italiano che si sarebbe arruolato come volontario nelle brigate internazionali dell’esercito ucraino. Nato in Russia, Vavassori era stato adottato da una famiglia piemontese. Sui social è stato lanciato l’allarme per l’ex portiere in serie C di Pro Patria, Legnano e Bra, con il sospetto che Vavassori sia rimasto vittima di un attacco subito dalla sua unità a Mariupol. Secondo la ricostruzione diffusa sui social, l’esercito russo avrebbe distrutto due convogli ucraini del 4° Reggimento. In uno di questi ci sarebbe stato anche Vavassori, colpito durante la ritirata di alcuni feriti a Mariupol. Di lui al momento non ci sono notizie.