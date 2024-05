L’ex Garics: “Pioli al Napoli? Sarebbe un’ottima intuizione per club azzurro”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gyorgy Garics, ex Napoli e Bologna: “Resto grande tifoso del Napoli, è stata una sofferenza vedere questa stagione. Questa squadra aveva avuto una crescita incredibile, ma dopo lo Scudetto si sta vivendo un vero incubo. Questa è la prima stagione con passo falso dell’era De Laurentiis, va detto: ora la speranza è non ripetere più errori del genere. Le critiche a Di Lorenzo? Esagerate, così come è esagerato dire che la difesa del Napoli è tracollata per la partenza di Kim. Stiamo vedendo al Bayern il suo reale valore. Ci sta avere un’annata imperfetta, vale per tutti. Di certo è spiacevole da vivere un crollo simile per chi è rimasto al Napoli. Pioli? Ho lavorato con lui per tanti anni al Bologna, ho ancora un splendido rapporto col mister e ci sentiamo ancora oggi. C’è una grande amicizia. Lo ritengo un allenatore di primo livello, oltre che una persona fantastica. Sia dentro che fuori dal campo ha un modo eccezionale di gestire il gruppo. Sarebbe un’ottima intuizione per il Napoli del futuro. Al Milan, Pioli ha rimesso in piedi una squadra nella quale in pochi credevano e ha vinto anche uno Scudetto. In azzurro potrebbe ricostruire un ciclo vincente. Gasperini? Non darei troppo importanza alle parole di De Laurentiis, che ama fare cinema… Di certo è un allenatore importante anche lui, lo stiamo vedendo a Bergamo. È una piazza inferiore al Napoli, ma ormai l’Atalanta è un realtà importante oggi e sarebbe già abituato in parte ad un salto simile”.