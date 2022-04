L’ex Guerini su Rincon: “Dopo pochi giorni era già amico di tutti, mai vista persona così simpatica”

Vincenzo Guerini, ex allenatore del Napoli negli anni in azzurro di Freddy Rincon, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Era arrivato dalla Colombia, la prima volta che veniva in Europa, e ho visto in tanti anni di carriera poche persone così simpatiche, così allegre. Aveva un’allegria innata, umiltà, voglia di imparare. Gli allenamenti, l’alimentazione, la lingua, per lui era tutto diverso. Ma alla fine si è fatto ben volere facendo 7-8 gol in un’annata disperata, tant’è che è andato al Real Madrid. Di lui mi colpì che dopo pochi giorni era già amico di tutti”.