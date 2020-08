L’ex Iezzo: “Meret credo debba partire, ha bisogno di giocare titolare”

Gennaro Iezzo, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Diciamo sempre le stesse cose. Meret mi dispiace che non venga utilizzato. Ogni volta che è stato chiamato in causa, ha fatto vedere numeri straordinari. Darlo in prestito sarebbe importante per lui, per dargli continuità, ma a questo punto credo che debba partire, perché deve giocare titolare. Ha bisogno di giocare, così potrebbe fare il salto di qualità. Sepe? Gigi è cresciuto con me a Napoli. Mi fa piacere vederlo in campo in Serie A con la continuità che gli serve. È un portiere giovane ma con qualità. Può difendere qualunque porta di Serie A. Contini? Consiglio a Contini di continuare a giocare e non di venire a Napoli a fare il terzo. Deve giocare, deve aver la possibilità di continuare il suo percorso”.