L’ex Milan Savicevic: “Il Napoli avrà più motivazioni e voglia di riscatto dopo il 4-0”

Dejan Savicevic, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport:

Non è stato un bene quel successo rossonero così clamoroso in campionato al Maradona?

“Lo so che è strano dirlo, che sembra paradossale, ma è così. Adesso sarà più dura per i rossoneri, era meglio restare più coperti”.

Ma come: non dovrebbero fare un po’ di paura al Napoli capolista della A? Un 4-0 non cambia lo scenario?

“Mi creda, sono stato un calciatore e so che cosa sta succedendo in queste ore. Il Napoli adesso ha più motivazioni, vuole reagire dopo la sconfitta, è più carico, nello spogliatoio stanno parlando di come rispondere a un risultato così. La storia s’è complicata. Chi perde ha sempre una spinta in più. Un bell’1-0 sarebbe stato perfetto”.