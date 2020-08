Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Campania Sport:

“Allenare a Napoli non è da coraggio. Cambi tardivi? Non sappiamo come sono andate le cose. Si gioca col Barcellona tra una settimana, lui aveva in testa di provare questa squadra per 90 minuti. Rimane una stagione positiva con la vittoria della Coppa Italia, poi dopo il trionfo è normale non avere le stesse motivazioni di Juventus o Lazio. Il vero Gattuso bisogna vederlo il prossimo anno“.