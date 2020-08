L’ex Palermo Schelotto rivela: “Sogno di allenare il Napoli un giorno”

In una lunga intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com, Guillermo Barros Schelotto – ex allenatore del Palermo e ora tecnico dei Los Angeles Galaxy – ha svelato il suo sogno nel cassetto, che da buon argentino è quello di vivere una esperienza a Napoli: “Napoli? Purtroppo ancora non ne ho mai avuto la possibilità, ma il Napoli per ogni argentino è ovviamente un sogno nel cassetto. Sarebbe bellissimo ripercorrere le orme di Diego Armando Maradona, nella sua città e nel suo stadio, ma lo sarebbe anche allenare in Serie A più in generale”.

Nel 2016 ci è andato vicinissimo… “L’esperienza al Palermo è durata sfortunatamente poco meno di un mese, mi dispiace molto. All’epoca la UEFA non riconosceva la validità del mio patentino da allenatore, ma adesso è tutto risolto. L’Italia mi piace molto, così come il calcio italiano, e dopo che avrò passato un altro po’ di tempo qui in MLS sarà sicuramente un mio obiettivo tornarci”.