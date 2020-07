L’ex presidente Carraro: “Non ci possiamo permettere di riaprire gli stadi per poi richiudere, spero che il Governo dia una risposta prima possibile”

Franco Carraro, ex presidente della Federcalcio, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli : “Riapertura degli stadi? Gli spettatori sono una componente fondamentale del calcio. Oggi noi abbiamo ricominciato per una questione d’emergenza. Era giusto farlo. Meglio avere mezzo pasto che nulla. Però gli spettatori sono importanti per il calcio e il calcio senza pubblico è asettico. Noi non ci possiamo permettere di riaprire per poi richiudere. Sarebbe un messaggio sbagliato, di sfiducia. Io spero che la Federazione si stia dando da fare. Spero che il Governo dia una risposta il prima possibile. Juventus? La Juve ha dominato in campionato in questi 9 anni in Italia e si è dimostrata la più forte ma non ha fatto lo stesso in Europa. Questo vuole dire che non è la più forte in Europa, che non è al livello delle big europee, e se ha dominato in Italia è per lo scarso livello del nostro campionato o delle avversarie. Recovery Found per lo sport? Bisogna aiutare lo sport dilettantistico, altrimenti rischiamo di avere uno sport molto meno forte nei prossimi anni e questo sarebbe un danno enorme per tutto il sistema, per il calcio”.