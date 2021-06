L’ex Radosevic: “Basic è cresciuto tanto in Ligue 1. Può esaltarsi a Napoli”

Durante la trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex azzurro Josip Radosevic, rilasciando alcune dichiarazioni sull’ex compagno e neo-obiettivo del club azzurro, Toma Basic. Ecco le sue dichiarazioni:

“Sono stato due anni a Napoli, dove non ho giocato molto ma sono arrivate tante vittorie. Io e Basic abbiamo giocato un anno Spalato insieme, è un giocatore con un’ottima gamba ed è una buona persona. Credo che faccia al caso del Napoli, ma lui ancora non mi ha chiamato per avere informazioni sulla città. Può giocare anche in un centrocampo a due, anche se ha un ottima propensione offensiva ma in Ligue 1 è cresciuto anche in fase difensiva. Lui ama le pressioni e a Napoli potrebbe esaltare le sue qualità.”