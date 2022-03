L’ex Ventura: “Napoli? Rosa di livello, Osimhen è devastante”

Gian Piero Ventura, ex c.t della Nazionale nonchè ex allenatore del Napoli, è stato intervistato da Il Corriere della Sera ed ha parlato della lotta scudetto in Italia: “Credo sia una sfida a tre. All’Inter manca un vice Brozovic, ma per il resto è la squadra con la rosa migliore. A Torino contro la Juventus è decisiva: se vince può avere un’iniezione di fiducia importante, se perde diventa tutto più difficile. Il Napoli ha un organico di livello: Osimhen è devastante, Anguissa è stata una felice intuizione, Koulibaly è il miglior centrale d’Europa. Ma si è fermata in due scontri diretti. Al Milan invece c’è un connubio totale tra società e squadra: come giocatori sono più giovani, magari si pecca di inesperienza, ma è un gruppo vero. Per questo, dovendo scegliere, dico i rossoneri”.