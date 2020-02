Colorito come sempre, Liam Gallagher, storico frontman degli Oasis nonché tifoso del Manchester City come il fratello Noel, ha esultato a modo suo per la vittoria in casa del Real Madrid. E nel mirino è finita la UEFA, che ha estromesso i Citizens dalla Champions per le prossime due stagioni: “Kiss my blue arse UEFA cunts“, recita l’elegante virgolettato su Twitter. Traduzione letterale? “Baciate il mio culo blu, stronzi della UEFA”.