Libero, Biasin: “Al Napoli mancano gli attributi”

Fabrizio Biasin, giornalista di ‘Libero’ ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’:

“Al Napoli mancano i cosidetti maroni. Mi rendo conto che quando il Napoli riesce in un modo o nell’altro a passare in vantaggio la partita diventa una passeggiata. Se invece il Napoli per un motivo o per l’altro va in svantaggio ha qualche problema a sbloccare la partita e allora diventa un problema insormontabile e quindi mi fa un po’ specie vedere che una squadra allenata da uno come Gattuso che invece ha di questi problemi. Non c’è quello che dà la carica quando c’è bisogno di avere un po’ più di coraggio ma magari mi sbaglio e invece ci sono un sacco di giocatori caratteriali

Quella partita lì col Genoa non devi perderla ovviamente però se uno vede come sono andate le cose, a parte che secondo me c’era un rigore gigante alla fine ma proprio gigante e non ho capito perché l’arbitro non sia andato a rivedere. Ma in ogni caso, il Napoli ha giocato bene ma poi l’ha persa per errori individuali”.