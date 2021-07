Libero, Biasin: “Il modulo di Spalletti valorizzerà Osimhen”

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto nel corso di ‘Arena Maradona’, trasmissione in onda su Radio CRC per parlare di Spalletti: “Luciano Spalletti è l’ennesima buona scelta per la panchina del Napoli. Aurelio De Laurentiis deve imparare a difendere gli allenatori che sceglie, ma nel selezionarli è sempre molto bravo, gli allenatori azzurri sono stati sempre selezionati con cura. Spalletti ha portato in Italia il 4-2-3-1, modulo ideale per Victor Osimhen e tutti i giocatori che producono la fase offensiva del Napoli. Spalletti non è un uomo troppo accomodante, ma se lo segui ti porta a buoni risultati. Il tecnico toscano non si nasconde in conferenza stampa ed ha l’esperienza per affrontare i momenti difficili”.