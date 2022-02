Libero sulla Juventus: “Allegri propone un calcio “vintage” e antistorico”

Il quotidiano Libero oggi in edicola fa una dura critica alla Juventus di Max Allegri, che ieri in Champions League ha pareggiato la gara di andata degli ottavi di finale contro il Villarreal. “Quello della Juve è un calcio vintage, antistorico. Solo Allegri non si vergogna a proporlo”, ha scritto il quotidiano. Del resto, le critiche al gioco dei bianconeri piovono da più parti, anche se la qualificazione ai quarti è più che aperta nonostante il gol in trasferta non valga più doppio. “In casa del Villarreal ha schierato una Juventus che più italiana non si può – scrive il quotidiano – inaugurando la strategia più vecchia del calcio: difesa e contropiede”.