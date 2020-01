Libero – Trattative di mercato tra Napoli e Inter con l’intento d’isolare la Juve

Asse tra Inter e Napoli per isolare la Juventus sul mercato? Questa l’ipotesi avanzata dal quotidiano Libero, che scrive come “Sarebbe stato impensabile fino a qualche mese fa parlare di tanti affare tra partenopei e nerazzurri, dal momento che Inter e Napoli non sono mai riuscite a chiudere affari. I dirigenti nerazzurri hanno sempre avuto difficoltà a trattare con De Laurentiis, ritenendo eccessive le sue richieste e altalenanti i suoi modi, e quest’ultimo di conseguenza non ha mai aperto all’Inter”.

Il quotidiano spiega che un ruolo centrale in questo nuovo asse lo abbia svolto Beppe Marotta: “Non è un caso che la musica sia cambiata dopo l’arrivo di Marotta in nerazzurro. Il direttore non è solo abile nel condurre le trattative, lo è anche nel decidere con chi intavolarle. E in questo momento, dialogare con il Napoli significa anche aggiungere un alleato sul mercato, lasciando più sola la Juve”.