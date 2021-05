Libertadores, il River vince 2-1 contro il Santa Fè con 20 indisponibili: Enzo Perez mvp

Ha del clamoroso ciò che è successo stanotte. In Argentina, durante il match di Coppa Libertadores tra River Plate e il Santa Fè, i padroni di casa si sono trovati in grave difficoltà date le 20 indisponibilità causa Covid. Gallardo con appena 11 uomini disponibili in rosa, era addirittura rimasto senza portieri, dato che i 4 inseriti nella lista per la coppa erano tutti stati colpiti dal virus. Così il tecnico argentino, durante gli allenamenti ha iniziato il casting alla ricerca di un portiere tra quelli rimasti in rosa. Il centrocampista ex Benfica e Valencia, ( in passato accostato anche al Napoli) Enzo Perez, nonostante il suo infortunio al polpaccio, si è fatto avanti indossando per tutti i 90 minuti i guantoni. Come è andata a finire? Il River ha vinto 2-1, e Perez è stato nominato Mvp del match. Il calcio regala sempre emozioni indescrivibili.