Liga, calciatrice sdegna il minuto di silenzio a Diego: “Era uno stupratore e un molestatore”

La calciatrice Paula Dapena, prima che iniziasse il match tra Viajes Interrias FF e Deportivo Abanca, non ha voluto partecipare al minuto di silenzio in onore di Diego Armando Maradona, decidendo così di sedersi per terra e voltare le spalle. Il gesto, forte, è stato ripreso dai cellulari dei pochi presenti e la foto immediatamente ha fatto il giro del mondo.

A fine partita sono arrivate anche le motivazioni del gesto direttamente dalla calciatrice Dapena: “Non c’è stato un minuto di silenzio per le vittime, e non sono disposta a farlo per lui”. Inoltre la 24enne ha poi aggiunto:” Mi sono rifiutata di fare un minuto di silenzio per un molestatore, stupratore e pedofilo. Per questo ho pensato di non partecipare al minuto di silenzio, di sedermi e voltare le spalle e cosi ho fatto.”