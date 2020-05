Liga, il presidente Tebas: “Vogliamo ripartire a giugno e terminare la stagione in estate”

LaLiga ha reso noto questo pomeriggio il piano per la ripresa delle attività per le squadre di prima e seconda divisione. Via libera agli allenamenti a partire da questa settimana e ritorno in campo – si legge – previsto per giugno.

A commentare la notizia, anche il presidente de LaLiga Javier Tebas: “Questa crisi ha avuto un profondo impatto su tutti noi. Il ritorno del calcio è un segno che la società sta progredendo verso la nuova normalità. Riporterà anche un elemento di vita che le persone in Spagna e nel mondo conoscono e adorano. La salute è fondamentale, quindi abbiamo un protocollo completo per salvaguardare la salute di tutti i soggetti coinvolti mentre lavoriamo per riavviare LaLiga. Le circostanze non hanno precedenti, ma speriamo di ricominciare a giocare a giugno e terminare la nostra stagione 19/20 questa estate”, ha detto Tebas.

Fonte: Tuttomercatoweb.com