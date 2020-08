L’Espanyol non si arrende. La formazione di Barcellona ha concluso il campionato con l’ultimo posto in classifica e il conseguente passaggio in Segunda Divsion. Il club però con nota ufficiale ha chiesto di annullare le retrocessioni. La dirigenza ritiene di non aver gareggiato in maniera equa con le altre contendenti nel post-lockdown. Si prospetta un’estate calda anche per il calcio spagnolo.