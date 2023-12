Il Braga ha vinto in trasferta contro il Vizela per 1-3. Decisivo Banza con una doppietta, a segno anche Bruma. Nel mezzo, il gol di Essende. In attesa di capire cosa farà il Benfica in casa con il Farense, il Braga è secondo in classifica a -2 dallo Sporting primo che ha una partita in meno. Martedì ci sarà la sfida contro il Napoli in Champions League alle 21.00.