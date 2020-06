Liga – Solo pari per il Barcellona contro il Siviglia. Il Real prepara l’aggancio

Finisce 0-0 il terzo anticipo del trentesimo turno della Liga. Il Barcellona non riesce a superare l’insidioso ostacolo rappresentato dal Siviglia (terzo in classifica) e manca la possibilità di staccare il Real, che domenica potrebbe agganciare in vetta i rivali di sempre in caso di vittoria sul difficile campo della Real Sociedad. Gli andalusi sfiorano addirittura il colpaccio in pieno recupero, ma Reguilón si divora la rete da due passi, strozzando in gola l’urlo dell’ex Lopetegui. Poco più di mezzora per Arthur, obiettivo della Juventus, e per Suso, entrato in partita in modo rivedibile.

Fonte: TMW