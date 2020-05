Liga, Tebas: “La Bundesliga segna la strada graduale per il ritorno”

(ANSA) – MILANO, 06 MAG – “Il ritorno della Bundesliga è un’ottima notizia per l’industria calcistica e segna la strada per un graduale ritorno del calcio, che non sarà completo fino a quando non torneranno anche i tifosi allo stadio”. E’ il pensiero del presidente della Liga, Javier Tebas, che punta a far ripartire il massimo campionato spagnolo a giugno. “Siamo contenti che la Bundesliga abbia ricevuto il semaforo verde, così come i campionati in Polonia, Danimarca, Portogallo e Israele – ha commentato Tebas – Stiamo lavorando affinché la Liga ricominci presto, ieri e oggi abbiamo cominciato il percorso con i test medici. Questa è una buona notizia per il calcio europeo e per il ritorno a una nuova normalità dopo questa crisi”.