Ligue 1, il Lione ha chiesto ufficialmente alla LFP di riprendere il campionato

Il Lione vuole tornare in campo. Con un comunicato diramato nella serata di ieri, il club rossoblu del presidente Aulas ha chiesto ufficialmente alla LFP di rivedere la sua posizione sulla chiusura dei campionati. “Questa domanda – si legge nella nota – tiene conto in primo luogo dell’evoluzione fortunatamente positiva della situazione sanitaria in Francia dal 30 aprile (data della decisione ndr). Ieri – prosegue – il Primo Ministro ha annunciato che i club di calcio professionistico saranno autorizzati a riprendere gli allenamenti a partire dal 2 giugno e che gli incontri amichevoli avranno luogo a partire dal 22 giugno, può essere progressivamente con il pubblico se la situazione si normalizzasse. In serata la LFP ha annoiato in un comunicato ufficiale che si potranno disputare a luglio dei match amichevoli. Di conseguenza, poiché le squadre possono riprendere gli allenamenti dal 2 giugno e che le amichevoli si potranno giocatore a luglio, sembra ci siano le condizioni affinché i club professionistici disputino non solo amichevoli ma anche sfide ufficiali”.

Fonte: Tuttomercatoweb.com