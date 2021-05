Ligue 1, Milik trascina il Marsiglia con una tripletta. Il titolo si decide all’ultima giornata

Il titolo in Ligue 1 si deciderà all’ultima giornata. Nel 37esimo turno il Psg batte 4-0 il Reims (in dieci dal 10′) con i gol di Neymar (rigore), Mbappé, Marquinhos e Kean e accorcia sul Lilla, fermato 0-0 dal St. Etienne. Ora i parigini sono a -1 dalla vetta, 80 a 79, e sperano nel sorpasso al fotofinish (in caso di arrivo a pari punti conta la differenza reti, favorevole al Psg). Il Monaco fa 2-1 al Rennes, per il Lione manita al Nimes retrocesso (2-5) con doppietta dell’ex Milan Paquetá e reti di Depay, Aouar e Slimani, mentre il Marsiglia ringrazia la tripletta di Milik contro l’Angers (3-2). Il Lens va ko con il Bordeaux 3-0, il Nantes fa 4-0 in casa del Dijon, lo Strasburgo passa 2-0 contro il Nizza. Il Lorient batte 2-1 il Metz, Montpellier-Brest 0-0.