Ligue 1 – Montpellier-Marsiglia 3-3: in gol Milik, ma che beffa per l’OL

Fallisce in pieno recupero il tentativo del Marsiglia di uscire con il bottino pieno dalla trasferta a Montpellier. L’OM infatti si fa raggiungere in pieno recupero dalla rete di Laborde. Lo stesso Laborde che, ad inizio ripresa aveva portato il match sul 2-2.

Ma andiamo con ordine: ad inizio partita è il Montpellier a passare in vantaggio con Delort. 1-0 al pronti via che però viene ribaltato nel finale del primo tempo dal Marsiglia grazie a Milik (terza rete in Ligue 1 per l’ex Napoli) e Gueye. Ad inizio ripresa Laborde fa 2-2, ma qualche minuto dopo è ancora una volta il Marsiglia a passare in vantaggio con Perrin. Risultato che regge fino a praticamente la fine del match quando Laborde fissa il punteggio sul definitivo 3-3.