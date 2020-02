In settimana il Nizza è stato eliminato dalla Coppa proprio per mano dell'OL Pubblicato il alle 17:10 da •

E’ finita 2-1 la partita tra il Nizza e il Lione. Vittoria dunque per la squadra di Adam Ounas, che è stato espulso sul finire del primo tempo per un doppio giallo ricevuto in pochissimi minuti. “Rivincita” per il Nizza, dunque, dopo la sconfitta in Coppa avvenuta in settimana contro l’OL.