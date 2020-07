Lille, il presidente Lopez sul dopo-Osimhen: “Scelto David del Gent. Vuole solo la nostra squadra”

Il trasferimento di Victor Osimhen al Napoli è ormai cosa fatta, manca davvero pochissimo. E intanto il Lille, rassegnatosi all’idea di cederlo, si muove sul mercato per trovarne un sostituto.

Il nome più caldo è quello di Jonathan David del Gent, come ha svelato il presidente del Lille stesso, Gérard Lopez: “Il giocatore vuole assolutamente giocare per il Lille e non vuole andare altrove. La nostra squadra è fatta per giocatori come lui. Tutto dipenderà da chi detiene il suo cartellino. Potremmo aumentare la nostra offerta nei prossimi giorni”. Una prima offerta, in realtà, è già stata inviata al Gent ed ammonta a 25 milioni di euro.