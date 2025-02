L’inter crolla a Firenze: il Napoli è da solo in vetta con tre punti di vantaggio

La Fiorentina regala a Firenze ed al proprio pubblico una notte da sogno, battendo per 3-0 l’Inter ed infliggendo un duro colpo, anche in chiave classifica, ai neroazzurri, probabilmente alla peggior prestazione stagionale. Dopo il primo tempo a reti bianche all’ora di gioco i viola trovano il vantaggio: schema da corner con Mandragora che pesca Ranieri, bravo ad anticipare Frattesi e fulminare Sommer col mancino. Pochi minuti dopo altro gancio al mento per l’Inter, con Kean che stavolta non sbaglia e corregge in rete il preciso cross di Dodo’. Nel finale il gol che chiude definitivamente i conti è ancora di Kean, bravo ad approfittare di un passaggio scellerato di Dimarco e, dopo aver anticipato Sommer in uscita, depositare nella porta rimasta sguarnita. Lunedì sera il secondo atto della sfida tra Fiorentina ed Inter, che si riaffronteranno a San Siro.