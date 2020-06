Sono quattro i giocatori dell’Inter che non prenderanno parte alla trasferta di Napoli per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Antonio Conte, stando a quanto riferisce Sky Sport, deve rinunciare anche a Danilo D’Ambrosio che quindi si aggiunge a Diego Godin, Matias Vecino e al giovane Lucien Agoume. Restano in dubbio De Vrij e Bastoni che, però, per diversi quotidiani sportivi potrebbero stringere i denti e scendere in campo vista la totale emergenza in difesa.